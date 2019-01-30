İttifak Adayını Netleştiriyor

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yapılan protokol kapsamında İYİ Partiden gösterilecek adayı destekleyeceklerini söyledi. Yaşar, ‘’İYİ Parti il yönetimi ile görüşmelerimizi yaptık. Onlar adayı belirleyecek, biz de destekleyeceğiz. Bu hafta sonuna kadar isim belirlenip açıklanacak diye umuyoruz’’ dedi.

CHP ve İYİ Partinin ortak adayı olarak İYİ Parti’den aday gösterilecek iki isim üzerinde duruluyor. İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık veya Yakup Nurdoğdu’nun isimleri adaylık için öne çıktı.

