Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1422
ALTIN
525.027
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1708
EURO
10.4294

İthalatımız düşüyor

Yozgat'tan Nisan ayı içerisinde yurt dışına gerçekleştirilen ihracat oranı artarken, ithalatımız düşmeye devam etti. Nisan ayındaki ihracat oranımız yüzde 72,1 arttı, ithalatımız ise yüzde 56,8 azaldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:04
İthalatımız düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Nisan ayı içerisinde Yozgat’ın ürün ihracatında artış, yurt dışından getirdiği ürünlerde ise azalma oldu. 
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yurt genelinde ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi.  Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta ihracat 2021 yılı Nisan ayında, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 227,2 artarak 3 milyon 211 bin dolar, ithalat yüzde 34,2 azalarak 1 milyon 54 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 72,1 artarken, ithalat yüzde 56,8 azaldı. 

Anahtar Kelimeler:
İthalatımız Düşüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU
TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU
Yaşama bağlandılar
Yaşama bağlandılar
Yağmur duası
Yağmur duası
Atıklar enerjiye dönüşecek
Atıklar enerjiye dönüşecek
Yatırımlara start verildi
Yatırımlara start verildi
Süt alımları başladı
Süt alımları başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim