İthalatımız düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Nisan ayı içerisinde Yozgat’ın ürün ihracatında artış, yurt dışından getirdiği ürünlerde ise azalma oldu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yurt genelinde ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta ihracat 2021 yılı Nisan ayında, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 227,2 artarak 3 milyon 211 bin dolar, ithalat yüzde 34,2 azalarak 1 milyon 54 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 72,1 artarken, ithalat yüzde 56,8 azaldı.