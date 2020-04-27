İstişare yapıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile Video Konferans Sistemi üzerinden toplantı yaptı. Toplantıda, Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, STK’ların sorunlarını da dinledi. Bu süreci en hafif şekilde atlatmamız için yayımlanan genelge ve yasaklara harfiyen riayet edilmesi gerektiğini belirten Vali Çakır, vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrısını yineleyerek, sürece katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.