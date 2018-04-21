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İstihdam kurulu toplandı

YOZGAT İl İstihdam Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda toplandı.

İstihdam kurulu toplandı

YOZGAT İl İstihdam Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda toplandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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İstihdam kurulu toplandı

Toplantıya Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlık etti. İl İstihdam Kurulu toplantısında İŞKUR İl Müdürlüğü’nün Ocak ve Mart ayı faaliyet raporu görüşüldü. Toplantıda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdam ile ilgili bir sunum da gerçekleşti. Yozgat’taki iş gücü potansiyelinin de masaya yatırıldığı toplantıda, işsizlik rakamları da açıklandı. Buna göre 2018 yılında Yozgat’ta kayıtlı 5 bin 729 erkek, 6 bin 263 kadın olmak üzere, toplamda 11 bin 992 işsiz bulunduğu bildirildi. İŞKUR İl Müdürlüğü’nün 2018 yılında 925 işyerini ziyaret ederek, bu ziyaretlerde kurum hizmetleri hakkında bilgiler verildiği ve açık iş taleplerinin de derlendiği ifade edildi.
Toplantıda Yozgat’ta bin 232 toplam açık iş talebi bulunduğu, bu talebin 27’sinin kamu, bin 205’inin ise özel sektörden geldiği de aktarıldı.

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