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İşten çıkartılmaya tepki

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, belediyelerdeki işten çıkartmalara, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız, belediyelerde çalışan tek bir işçi suçsuz yere işten çıkarılmayacak diye her ortamda söylüyor. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi Umutlu Belediye Başkanımız İlhan Koçak, göreve gelir gelmez, Umutlu belediyesinde çalışan kadrolu 8 emekçi kardeşimizin haksız yere işine son verip kapının önüne koyuyor. Burası hukuk devletidir’’ diyerek, tepki gösterdi.

İşten çıkartılmaya tepki

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, belediyelerdeki işten çıkartmalara, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız, belediyelerde çalışan tek bir işçi suçsuz yere işten çıkarılmayacak diye her ortamda söylüyor. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi Umutlu Belediye Başkanımız İlhan Koçak, göreve gelir gelmez, Umutlu belediyesinde çalışan kadrolu 8 emekçi kardeşimizin haksız yere işine son verip kapının önüne koyuyor. Burası hukuk devletidir’’ diyerek, tepki gösterdi.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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İşten çıkartılmaya tepki

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, Umutlu Belediyesi’nde çalışan 11 sendika üyesi kadrolu işçiden 8 kadrolu işçinin 16 Mayıs 2019 tarihinden itibaren iş akitlerinin sonlandırıldığını söyledi. Zararsız, hiçbir suçu olmayan, sabah ekmek parası için işlerine gelen emekçilerin ellerine bir evrak tutuşturulup, işten çıkarıldıklarını, bu kıyıma bir dur denilmesi gerektiğinin altını çizdi. Zararsız, ‘’Yozgat genelinde sendikamızın örgütlü olduğu yerde, örgütlü olmadığı yerde bir ilk yaşanıyor ve 8 kadrolu emekçi kardeşimizin hiçbir gerekçe gösterilmeden toplu olarak işlerine son veriliyor. Ama emekçi kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler, ekmeğin siyaseti olmaz. Şuan Umutlu belediyesinde işten çıkarılan 8 emekçi kardeşimiz Adalet ve Kalkınma Partisinin üyesi. Ama ne yazıktır ki, Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkanı tarafında işlerine son veriliyor. Umutlu belediyesinde çalışan 8 kadrolu emekçi kardeşimizin umutlarına işten çıkartılarak son verilmek isteniyor’’ diye konuştu. Sendika Şube Başkanı Zararsız, başta Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi, Yozgat İl Başkanının bu kıyıma dur demesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

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