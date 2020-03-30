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İşten çıkarılanlara yardım

YOZGAT İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Şahin Çarkçı, işten çıkartılan, gündelik işlerde çalışan aileler için 10 milyon lira yardım yapacağını duyurdu.

30 Mart 2020 Pazartesi 03:02
İşten çıkarılanlara yardım

Çarkçı, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın ‘Biz İHH olarak elimizi taşın altına koyuyoruz, tüm Türkiye’yi bu yardım seferberliğine davet ediyoruz’ diyerek, herkesi çalışmaya davet ettiğini kaydetti. Çarçı, ‘’İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip korona virüs nedeniyle işten çıkarılan kişilere yönelik yardım kampanyası başlattı. İHH, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon lira nakdi yardım, 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı için çalışma başlattı. ‘Şimdi Dayanışma Vakti’ sloganıyla yürütülecek olan kampanya kapsamında ayrıca 10 bin aileye de hijyen paketi dağıtılacak. Yardımlar, İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere yapılacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
İşten çıkarılanlara Yardım
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