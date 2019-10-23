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İstanbul’da Akdağ rüzgarı

İSTANBUL Akdağmadenililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin açılış programı büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

İstanbul’da Akdağ rüzgarı

İSTANBUL Akdağmadenililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin açılış programı büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
İstanbul’da Akdağ rüzgarı

İstanbul'da düzenlenen açılış programına katılan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, konu Akdağmadeni olunca büyük bir aile olduğunu, bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Yalçın, ‘’Derneğin daveti üzerine İstanbul’da katıldığımız açılış programında vatandaşlarımızla özlem giderip konu Akdağmadeni olunca büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bizleri bu güzel organizasyonda ağırlayan vatandaşlarımızla buluşmamıza vesile olan başta İstanbul Akdağmadenililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerafettin Bilen’e, değerli katılımcılara, şahsımıza göstermiş oldukları büyük ilgiden dolayı İstanbul’da yaşayan tüm hemşehrilerime, derneğin kurulmasında ve açılış programında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şahsım ve Akdağmadenililer adına teşekkür ederim'' dedi.

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