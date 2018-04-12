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İsmi yaşatılıyor

YOZGATLI Şehit Uzman Çavuş Salih Ekici’nin ismi düzenlenen tören ile TOKİ Mevlana İlkokulunda oluşturulan konferans salonuna verildi.

İsmi yaşatılıyor

YOZGATLI Şehit Uzman Çavuş Salih Ekici’nin ismi düzenlenen tören ile TOKİ Mevlana İlkokulunda oluşturulan konferans salonuna verildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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İsmi yaşatılıyor

TOKİ Mevlana İlkokulunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü Hasan Arun ve Şehit Salih Ekici’nin ailesi katıldı. Kesilen kurdelenin ardından hizmete açılan konferans salonunda kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerimizin adlarının yaşatılması açısından böyle organizasyonların önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için, ülkenin bölünmez bütünlüğü için, şanlı Türk bayrağı için canlarını siper eden askerlerimizi ve yehitlerimizi unutmayacaklarını dile getiren Yazıcı, ‘’Bu nedenle TOKİ Mevlana İlkokulu bünyesinde açılan konferans salonumuza şehidimiz Salih Ekici’nin ismini verdik. Şehidimiz ismi bundan sonra TOKİ Mevlana İlkokulunda yaşayacak’’ dedi. 

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