Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
236.530
DOLAR
6.1463
STERLİN
8.0504
EURO
7.1541

ISLAHTA SON DURUM

ŞEFAATLİ ilçe merkezinden geçen Aksu, Karasu ve Karan derelerinde ıslah çalışmalarının Ocak ayında tamamlanmasının ardından, geçici kabulü yapılan kesimler ile diğer bölgelerde devam eden çalışmalar masaya yatırıldı.

ISLAHTA SON DURUM

ŞEFAATLİ ilçe merkezinden geçen Aksu, Karasu ve Karan derelerinde ıslah çalışmalarının Ocak ayında tamamlanmasının ardından, geçici kabulü yapılan kesimler ile diğer bölgelerde devam eden çalışmalar masaya yatırıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
121 Okunma
ISLAHTA SON DURUM

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, ilgili teknik personelin katılımı ile Şefaatli ilçesindeki çalışmaları denetledi, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un da katıldığı incelemede çalışmalar hakkında bilgi aldı. DSİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 80 bin metreküp kazı, 13 bin 500 metreküp dolgu, 16 bin 500 metreküp beton, 360 ton betonarme demiri, bin 780 metre pano panel çit imalatı yapıldığı açıklandı. Taşkın koruma kanalının yapımı ile Şefaatli ilçe merkezinden geçmekte olan dere ıslah edilerek, kontrol altına alındı, modern bir görüntüye kavuşturuldu. Taşkın koruma kanalı ıslah çalışması için 5 milyon 808 bin 950 lira harcama yapıldı. Kanallardan gelen yaklaşık 300-400 metreküp saniyelik debilerin delice çayı ile 700 metreküp saniye olarak Şefaatli ilçe merkezini terk eden dik duvarlı kanal projesi kapsamında 9 köprünün de bakım, onarımı yapıldı. Yaklaşık 5 kilometreyi bulan ıslah projesiyle ilgili çalışmalara geçen yıl başlanıldı. Şefaatli Belediye Başkanı Zekir Bozkurt, projenin hayata geçirilmesiyle ilçenin ortasından geçen derelerin tamamının ıslah edilerek, modern bir görüntüye kavuşturulduğu söyledi. Bozkurt, ‘’Şefaatli’de bundan sonra afet korkusu olmayacak. Biz 2000 yılında beş vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu acı günler hiç yaşanmayacak. DSİ çalışmalarını tamamladı, kanalın çevresinde bisiklet yolu, park ve çevre düzenlemesi yaparak, ilçemiz farklı bir görünüme kavuşturulacaktır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor
Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor
İsmi değişti
İsmi değişti
Geriye çöp bıraktık
Geriye çöp bıraktık
Zam muamması
Zam muamması
Şekerde kampanya
Şekerde kampanya
Eski sanayiye son nokta
Eski sanayiye son nokta

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim