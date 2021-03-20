ISLAH PROJELERiNE ONAY

Milletvekili Başer, Yozgat Merkez Derbent Köyü, Akdağmadeni Umutlu Beldesi, Aydıncık Gezbel Çatören, Kadışehri Gümüşdiğin, Sarıkaya Bahçelievler Mahallesi, Boğazlıyan Sırçalı Beldesi Su taşkını ve dere ıslahı projelerinin onaylanarak, yatırım programına alındığını söyledi. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın da, Gümüşdiğin Mahallesi Dere Islah projesinin onaylandığını hatırlatıp, destek verenlere teşekkür etti. Başkan Akın, ‘’Bu projelerin yapımında ve onaylanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay olmak üzere Yozgat Milletvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ, sayın Yusuf Başer, il başkanımız, ilçe başkanımız, il genel meclisi üyelerimiz ve mahalle muhtarımıza halkımız adına teşekkür ediyorum. İlçemize ve Gümüşdiğin mahallemizin kıymetli sakinlerine hayırlı olsun’’ diye konuştu.