İŞKUR’dan Protokol

Protokol kapsamında Denetimli Serbestlik şartlarından faydalan hükümlüler ile eski hükümlü vatandaşlara İŞKUR tarafından İş Kulübü Eğitimi verilecek. Protokolü imzalayan Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, ‘’Bu protokol ile denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan hükümlü ve eski hükümlülerin alacağı eğitimle işgücü piyasasına emin adımlar atmasına imkân tanıyacak’’ dedi.

İŞKUR il Müdürü Taner Yıldız ise, verilecek eğitimde İş Arama becerileri seminerleri, Kariyer planlama, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri ve Motivasyon oyunları gibi konuların yer alacağını, ayrıca katılımcıların potansiyeli ortaya çıkarılacağını söyledi. Yıldız, ‘’Bu doğrultuda İş Kulüplerinde bireylerin girişimcilik potansiyeli de değerlendirilmekte, iş kurma destekleri, hibeler ve teşvikler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır’’ diye konuştu.