İşkur’dan eğitim

Verilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifika töreni düzenlendi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, eğitimlerin çok faydalı olduğunu söyleyerek yapılan bu eğitimlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise, İş Kulübü Eğitimleri ile İşgücü piyasasına girecek iş arayanları desteklemeye devam edileceğini, bu eğitimler sayesinde iş arayanlar kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iletişim becerileri konularında bilgi sahibi olarak işgücü piyasasına emin adımlar atacaklarının altını çizdi. Yıldız, bu eğitimi almak isteyen tüm kesimlerin talebinin karşılanacağını anlattı. Daha sonra katılımcılara İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ile Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey tarafından sertifikaları takdim edildi.