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İŞKUR kurs düzenliyor

İŞKUR kurumlarla işbirliği yaparak meslek kursları düzenliyor işsizlere iş fırsatı sunuyor.

İŞKUR kurs düzenliyor

İŞKUR kurumlarla işbirliği yaparak meslek kursları düzenliyor işsizlere iş fırsatı sunuyor.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
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İŞKUR kurs düzenliyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, kurumlarla işbirliği kapsamında birçok kurs planladıklarını belirtti. Sorgun ve Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleriyle yaptıkları çalışmada, çini işlemesi meslek edindirme kursu düzenlediklerini belirten Yıldız, "Çini işleme kurusuna Sorgun'da 24 Eylül'de Sarıkaya'da ise 25 Eylül'de halk eğitim merkezi müdürlüklerimizde kursiyer seçimi yapılacak. Kursiyerler seçildikten sonra da kısa sürede kursumuz başlayacak" dedi.

Yıldız, iş gücü piyasasından gelen talepler doğrultusunda Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinde Bilgisayar kursu, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği kapsamında da Uygulamalı Girişimcilik Eğitim kursu düzenlediklerini ve 27 Eylül'de bu programlara kursiyer seçimi yapılacağını aktardı. İşkur olarak eğitim programlarına ağırlık verdiklerine değinen Yıldız, "Yıl sonuna kadar sepet örücülüğü, ön muhasebeci, düz dikiş makineci, bilgisayar destekli muhasebe görevlisi, imitasyon takı imalatçısı, aşçı yardımcısı mesleklerinde kursların planladık" ifadelerini kullandı.

Yıldız ayrıca, açılacak kurslara katılan kursiyerlere önceden belirlenecek miktarda bir cep harçlığının da verileceğini sözlerine ekledi.

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