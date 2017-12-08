-İŞKUR Köy Okullarında

Toplamda köy okullarında eğitim gören 120 öğrenciye ulaşan İş ve Meslek Danışmanları, kurumun faaliyetlerini anlattı, iş ve meslek seçimi hakkında bilgilendirmede bulundular.

Yanlış meslek seçiminin hayatımızda nelere mal olabileceği, doğru meslek seçmenin yollarının neler olduğu konularına değinen uzmanlar, bu konuda kimlerden yardım alınabileceği hususları öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.