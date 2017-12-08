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-İŞKUR Köy Okullarında

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Şehit Mustafa Uuğur ile Bişek, Sarıdan, Çadırardıç, Divanlı, Hüseyin ve Saffet Coşkun orta okullarındaki 8’inci sınıf öğrencilerine seminer verildi.

-İŞKUR Köy Okullarında

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Şehit Mustafa Uuğur ile Bişek, Sarıdan, Çadırardıç, Divanlı, Hüseyin ve Saffet Coşkun orta okullarındaki 8’inci sınıf öğrencilerine seminer verildi.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-İŞKUR Köy Okullarında

Toplamda köy okullarında eğitim gören 120 öğrenciye ulaşan İş ve Meslek Danışmanları, kurumun faaliyetlerini anlattı, iş ve meslek seçimi hakkında bilgilendirmede bulundular.
Yanlış meslek seçiminin hayatımızda nelere mal olabileceği, doğru meslek seçmenin yollarının  neler olduğu konularına değinen uzmanlar, bu konuda kimlerden yardım alınabileceği hususları öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

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