İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’ndaki programa Yozgat Valisi Kadir Çakır, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, İİBF Dekanı Prof. Kürşat Zorlu, İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, daire müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. İş ve Meslek Danışmanı Abdulkadir Karaduman tarafından iş arama yöntemleri, özgeçmiş hazırlama teknikleri ve mülakat stratejileri konularında sunum yapıldı. İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, ‘İŞKUR Kampüste’ programına katkılarını sunanlara teşekkür ederek, İŞKUR tarafından verilen ‘İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları, Sosyal Çalışma Programı ve İş Kulübü’ hakkında katılımcılara bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, hangi iş ve meslek dalında olunursa olunsun bir hedefin, idealin olduğu takdirde başarıya mutlaka ulaşıldığını, önemli olan kişinin kendisine bir ideal belirlemesi olduğunu ifade etti. Vali Kadir Çakır da, mesleğe giriş sürecini, bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktararak, öğrencilerin okul hayatı ile birlikte mutlaka iş dünyasına adım atmaları gerektiğini, bunun ileriki çalışma hayatlarına önemli katkıları olacağını belirtti. Vali Çakır, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

