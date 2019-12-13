Isınmak isterken yakmışlar!

Konuyla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü kamuoyunu bilgilendirdi. Emniyetten alınan bilgiye göre yapılan kamera ve tanık araştırması sonucunda olay şüphelilerinin M.J.A ve M.M.A isimli yaşı küçük şahıslar olduğunun tespit edildiği belirtildi. Mala zarar ve yağın olayının şüphelilerini yakalayarak gözaltına alan emniyet ekipleri, şahıslarla yaptıkları görüşme neticesinde, şahısların hava soğuk olduğu için ısınmak için eve girdiklerini, evde bulunan kitapları yakarak ısınmak istedikleri esnada bina içinde yangın çıkmasına sebebiyet verdiklerini ve daha sonra korkarak olay yerinden kaçarak uzaklaştıklarını söyledikleri bildirildi. Yaşı küçük şüpheli şahıslardan M.M.A isimli şahsın hepatit B virüsü taşımasından dolayı Kayseri’de hastaneye sevk edildiğin, tedavinin tamamlanmasının ardından ise olayın diğer şüphelisi M.J.A isimli şahısla birlikte mevcutlu olarak Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecekleri açıklandı.