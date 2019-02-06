İşbirliği yapacaklar

Çocukların ve gençlerin özümüze, değerlerimize, toplumsal örf, adet ve geleneklerine bağlı bireyler olarak yetişmesinde, güzel ahlaklı olmayı, toplum içindeki sorumluğunu üstlenmeyi vazife edinen bir nesil yetiştirmek üzere protokol hazırlandığı bildirildi. Protokol kapsamında, Pansiyonlu okullarda, Müftülük çalışanları öğrenciler ile buluşturularak, güzel ahlaktan, değerlerimizden, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, merhamet gibi konulardan sohbet eşliğinde seminerler verilmesi sağlanacak. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, İlçe Müftüsü Yüksel Çelik hazırlanan protokole imza attı. Protokol kapsamında, pansiyonlu okullarda öğrencilere yönelik seminerlerle başlandı.