iş yerlerine 670 bin lira

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Bakanlıkları tarafından geçtiğimiz yıl engelliler için korumalı işyerlerine 670 bin lira ödenek aktarıldığını söyledi. Neşeli, Ayrıca korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin lira destekte bulunulduğunu kaydetti. Engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikaları kapsamında korumalı istihdam modelini yürüttüklerini vurgulayan Neşeli, Bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği çalışma ortamları özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişilerin çalışabildiğini anlattı. Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini ifade eden Neşeli, “Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50’den az olmayan işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor’’ dedi.

Bakanlık olarak 2021 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 991 lira 69 kuruş destek sağlarken, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteğin bin 298 liraya yükselttiklerinin altını çizen Neşeli, ‘’Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk’’ diye konuştu.

KORUMALI İŞ YERİ NEDİR?

Korumalı İş Yeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor. Korumalı işyerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekiyor.

