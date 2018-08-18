İş Kulübü eğitimi tamam

İş Kulübü Sertifika törenine İşkur İl Müdürü Taner Yıldız da katıldı. İş Kulübünde 15 kişilik grupla gençlerin bir haftalık eğitim programı ile hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirildi. İş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İş Kulübü eğitimleri interaktif olarak verildi.