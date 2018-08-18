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İş Kulübü eğitimi tamam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilen ve 15 gencin katıldığı İş Kulübü eğitim çalışması tamamlandı, ilk mezunlar belgelerini törenle aldı.

İş Kulübü eğitimi tamam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilen ve 15 gencin katıldığı İş Kulübü eğitim çalışması tamamlandı, ilk mezunlar belgelerini törenle aldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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İş Kulübü eğitimi tamam

 İş Kulübü Sertifika törenine İşkur İl Müdürü Taner Yıldız da katıldı. İş Kulübünde 15 kişilik grupla gençlerin bir haftalık eğitim programı ile hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirildi. İş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İş Kulübü eğitimleri interaktif olarak verildi. 

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