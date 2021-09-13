İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Bozok Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Yükseköğretim öğrencilerine ‘İş Kulübü Eğitimi’ verilmesinin planlandığını, bu doğrultuda tanıtım faaliyetlerine başlanılacağını söyledi. Yıldız, ‘’Belirli periyotlarda düzenlenecek etkinlikler ve oyunlar vasıtasıyla eğitime katılan öğrencilere İş Arama becerileri seminerleri, Kariyer planlama, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri ve Motivasyon oyunları gibi konularda uygulamalı eğitim verilecek. Verilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek’’ dedi. Yıldız, İş Kulübü Eğitimleri ile İşgücü piyasasına girecek iş arayanları desteklemeye devam edileceğini bu eğitimler sayesinde iş arayanların bilgi sahibi olarak işgücü piyasasına emin adımlar atacağını aktardı.