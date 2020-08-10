IRMAK KENARINDA NOSTAJi

ÇEKEREK ilçesinde gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çekerek ırmağı kenarına su değirmeni inşa ettirmek üzere başlatılan çalışmalar tamamlandı. Değirmen, deneme amaçlı çalıştırılıp, ilk kez buğday öğütülüp, un yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Ata Tohumundan ve Yerel Buğdaydan organik Tam Buğday Unu üretimi yapılarak, turizm haritasına konumlandıracakları su değirmenin nostaljik yapısına sağdık kalındığını söyledi. Değirmende bölgede üretimi yapılıp, teşvik edilecek yerli buğday türlerinden organik un üreteceklerini kaydedin Başkan Çakır, çalışmaların tamam olduğunu, ancak belirli bir süre deneme çalışması yapılacağını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Deneme çalışmaları ile değirmenin eksikliklerini, aksaklıklarını görüp, gidereceğiz. Bu yıl mevcut buğdaydan un yapılacak. Önümüzdeki yıl bölgemizde bazı çiftçilerimizle birlikte yerel buğday çeşitlerinin ekimlerini, tarım müdürlüğünden de destek alarak, yaptıracağız’’ dedi. Başkan Çakır, ırmak suyunun akış hızını da hesaplayarak oluşturdukları değirmenimiz, bölgeyi ziyaret açısından önemli bir konum haline gelmesine katkı sağlayacağını bildirdi.