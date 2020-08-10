Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1061
ALTIN
474.065
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.4891
EURO
8.4903

IRMAK KENARINDA NOSTAJi

Çekerek Belediyesi, Çekerek Irmağı kenarında inşa ettirdiği su değirmenindeki çalışmalarını tamamladı. Değirmeni denemek amacı ile buğday, un haline getirildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:25
IRMAK KENARINDA NOSTAJi

ÇEKEREK ilçesinde gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çekerek ırmağı kenarına su değirmeni inşa ettirmek üzere başlatılan çalışmalar tamamlandı. Değirmen, deneme amaçlı çalıştırılıp, ilk kez buğday öğütülüp, un yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Ata Tohumundan ve Yerel Buğdaydan organik Tam Buğday Unu üretimi yapılarak, turizm haritasına konumlandıracakları su değirmenin nostaljik yapısına sağdık kalındığını söyledi. Değirmende bölgede üretimi yapılıp, teşvik edilecek yerli buğday türlerinden organik un üreteceklerini kaydedin Başkan Çakır, çalışmaların tamam olduğunu, ancak belirli bir süre deneme çalışması yapılacağını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Deneme çalışmaları ile değirmenin eksikliklerini, aksaklıklarını görüp, gidereceğiz. Bu yıl mevcut buğdaydan un yapılacak. Önümüzdeki yıl bölgemizde bazı çiftçilerimizle birlikte yerel buğday çeşitlerinin ekimlerini, tarım müdürlüğünden de destek alarak, yaptıracağız’’ dedi. Başkan Çakır, ırmak suyunun akış hızını da hesaplayarak oluşturdukları değirmenimiz, bölgeyi ziyaret açısından önemli bir konum haline gelmesine katkı sağlayacağını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
IRMAK KENARINDA NOSTAJi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DUNYA TANIDI BiZ UNUTTUK!
DUNYA TANIDI BiZ UNUTTUK!
Bozkırın ortasında bir bayram günü
Bozkırın ortasında bir bayram günü
Asırlık su değirmeni
Asırlık su değirmeni
Yurt-Ay'da Çeliksoy güven tazeledi
Yurt-Ay'da Çeliksoy güven tazeledi
Komisyon inceleyecek
Komisyon inceleyecek
Altyapı çalışmaları
Altyapı çalışmaları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim