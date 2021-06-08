İpekböceği projesine takip

Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Karahacılı köyünde uygulamaya konulan ‘İpek Böceği Yetiştiriciliği’ projesi kapsamında dikimleri yapılan dut ağaçları gelişimlerini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı teknik ekibi de gelişmeleri takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden teknik heyet Çekerek ilçesine gelerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte, dikim yapılan alanlarda incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hibe Desteklemeleri kapsamında Çekerek ilçesinin bir köyünde sadece 10 çiftçi ile başlayan ipekböceği yetiştiriciliğinin önümüzdeki yıllarda artacağı, daha fazla köyde ipekböceği yetiştirileceği belirtildi. Yozgat ve ilçelerinde yer bir iş ve alternatif yetiştiricilik olduğu da hatırlatılarak, uygulamaya konulan projede ürünlerin Kozabirlik alım garantisinde olduğu, çalışmaların ise yüzde 100 hibe desteği ile hayata geçirildiği açıklandı. Çekerek ilçesine bağlı Karahacılı köyü sakinleri, ekilebilir alanlar ile meraların yetersiz olması nedeniyle tarım ve hayvancılık ile ilgili çalışmaların da sınırlı olduğuna dikkat çekti. İpek börekçiliğini alternatif olarak köyde hayata geçirerek, köyde yaşayanların gelirlerinin artırılmasının yanında diğer köylere de örnek olmak istediklerini kaydeden köylüler, bakanlık tarafından verilen 120 bin lira destek ile köyde belirlenen alanlara dut fidesi dikerek, ipek böceği kozası üretimine yönelik ilk adımı attıklarını bildirdi.