YOZGAT Valisi Ziya Polat, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri'ni makamında kabul etti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de yaptığı yazılı açıklamada, İnsan Hakları Gününün, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık’ta kutlanan bir gün olduğunu hatırlattı. Şahin, ‘’II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Günü'nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 500’den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur’’ dedi. Şahin, dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyannamenin, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlediğine vurgu yaptı. Şahin, ‘’Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bizi güçlendirir. Beyannamede yer verilen ilkeler 1948'de olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz. Günlük yaşantılarımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam•