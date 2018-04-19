İnşaatlar devam ediyor

Kadışehri Belediyesi tarafından ilçede eksikliği hissedilen Kültür Merkezi ve Düğün Salonu’nun temeli önceki yıl atıldı. Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak, sosyal hayatını zenginleştirecek bir eseri ilçe halkına kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karadavut, “Kültür merkezi ve düğün salonumuzda 600 kişi kapasiteli düğün salonu, 250 kişilik konferans salonu, 50 kişilik toplantı salonu ve mescit gibi sosyal donatılar yer alıyor. Kültür merkezi ve düğün salonumuz tamamlanarak hizmete girdiğinde Kadışehri halkının sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacaktır. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kadışehri ilçesinde 2015 yılında projelendirilip, daha sonra yapımına başlanılan Emniyet Amirliği hizmet binası inşaatına da hız verildi. Emniyet Amirliği, Polis Merkezi ve lojmandan oluşan 4 katlı, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek modern binanın kısa sürede tamamlanabilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.