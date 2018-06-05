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İNFAK uzaklarda sofra kurdu

YOZGAT İnfak Derneği Ramazan ayında il merkeziyle sınırlı kalmayarak uzak diyarlara da ulaşmayı başardı.

İNFAK uzaklarda sofra kurdu

YOZGAT İnfak Derneği Ramazan ayında il merkeziyle sınırlı kalmayarak uzak diyarlara da ulaşmayı başardı.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
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İNFAK uzaklarda sofra kurdu

Yozgat İnfak Derneği Arakan’da yaşaman Müslümanlara el uzatarak, Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurmaya devam ediyor.
Arakan’daki Müslümanlara ulaşan İnfak Derneği, Yozgatlı vatandaşların da desteğiyle, Arakan’da Müslümanların sıcak yemeklerle iftar yapmasını sağladı.
İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, 3 bin kişilik iftar yemekleriyle başladıkları kampanyada şu ana kadar 15 bin kişilik iftar dağıtımını tamamladıklarını bildirdi.
Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek iftar programları ile 20 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Ömer Yağmur, “ İftar için bağışlarınızı kabul etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar derneğimize bağışlarını ve yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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