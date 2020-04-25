inandık barajı tam gaz

Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki baraj tamamlandığında depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar arazi sulanacak. İnandık Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiği, barajın depolayacağı 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar tarım alanı sulanarak, üründe çeşitlilik artırılacak. Barajın inşaatında gövde altı sıyırma kazıları tamamlandı, plaka yükleme deneyleri yapıldı, kalite kontrol faaliyetleri bitirildi. Bu çalışmaların ardından ise beton imalatlarına geçildi. İnandık Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanması hedeflendi.