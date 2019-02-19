İlker güven tazeledi

Başkan İlker, Yozgat‘ta Kan Bağışı Merkezi, işletmesi Kredi Yurtlar Kurumu’nda bulunan Öğrenci Yurdu ve bin 200 kişiye hitap eden donanımıyla Yerel Afet ve Lojistik Deposuyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bir dönem Kızılay Şube Başkanlığı görevini gururla yaptığını hatırlatarak, ‘’Türk Kızılay Yozgat Şubesi’nin faaliyetlerini ve çalışmalarını takdir ediyoruz ve Şube üyesi olarak da elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yapılması planlanan Kan Bağışı Merkezi binası için Şube Yönetim Kuruluyla gerekli girişimleri yaptık ve yapılacak inşaatla ilgili üstümüze düşen ne varsa takip etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Genel Kurulda 3 Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse ve Eczacı Mehmet Ali Çakır’a plaket verildi. Yapılan oylama sonucunda yönetime seçilen üyeler Ekrem İlker’i yeniden Şube Başkanlığına seçti. Ömer Faruk Dumlupınar Başkan Yardımcısı, Faruk İbiş Şube Sekreteri, Nurettin Çiçek Şube Sekreteri Yardımcısı, Turgay Kargı Şube Muhasip Üyesi, İbrahim Afşar Şube Veznedarı, Selahattin Ekinci de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.