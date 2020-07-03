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İlk ziyaret Sarıkaya’ya

Yozgat Valisi Ziya Polat ilk ilçe ziyaretini Sarıkaya’ya yaptı.

03 Temmuz 2020 Cuma 01:05
İlk ziyaret Sarıkaya’ya

YOZGAT Valisi Ziya Polat, İlçe ziyaretlerine Sarıkaya’dan başladı. Vali Polat’ı Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve kurum müdürleri karşıladı. Vali Polat, Kaymakam Özcan’dan ilçenin genel durumu ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Polat, daha sonra 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Vali Polat, Sarıkaya caddelerinde dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Yol üzerinde bulunan köylerde de durup, vatandaşlarla sohbet eden Vali Polat, çocuklara oyuncak hediye etti. 

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İlk Ziyaret Sarıkaya’ya
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