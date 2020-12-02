iLETiŞiMDEN ZiYARET

Geçtiğimiz ekim ayı içerisinde İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine başlayan Akdağ, daha önce Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı öğretim üyesi görev yapıyordu. Dekan Prof. Dr. Mustafa Akdağ’a ziyaretinde, Dekan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Nazmi Ekin Vural, Radyo, Televizyon ve Sinema Öğretim Üyesi Dr. Rifat Becerikli eşlik etti. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, pandemi sürecinde öğrencilerle yüz yüze eğitim yapamadıklarını, uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladıklarını söyledi. Akdağ, pandemi sonrasında başlayacak eğitim döneminde yerel basın ile daha etkin çalışmalara imza atabileceklerinin altını çizdi. Akdağ, fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri bulunduğunu ifade ederek, "İletişim Bilimleri bölümü açmak için çalışmalarımız sürüyor. Bozok FM radyomuz var. Yozgat ve çevresine yayın yapan radyomuzda yaptığımız sosyal, kültürel programlarla hem üniversitemizi hem de ilimizin tanıtımını yapıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde gazete ve web tv kurma çalışmalarımız sürüyor" dedi. Fakültede 310 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Akdağ, "Pandemiden dolayı uzaktan eğitim yapılırken, öğrencilerimizin canlı derslere yoğun ilgi gösterip katılması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.