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İletişim hızı artırılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1G teknolojisiyle 1991’de araç telefonları aracılığıyla tanışan Türkiye’nin, bundan üç yıl sonra cep telefonlarına, veri aktarımına ve SMS gönderimine imkân tanıyan 2G teknolojisine geçtiğini söyledi.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:46
İletişim hızı artırılıyor

Bakan Karaismailoğlu, sesin yanında verinin de önem kazanmasıyla birlikte 2009 itibarıyla 3G'ye geçildiğini, 2009 yılı sonunda yaklaşık 7 milyon civarında olan 3G abone sayısının, 4,5G’ye geçişin sağlandığı döneme kadar artışını sürdürerek 2015 yılı sonunda 64,3 milyon abone ile en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçilmesiyle birlikte bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92’sinden fazlasını oluşturduğunu dile getirdi.

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İletişim Hızı Artırılıyor
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