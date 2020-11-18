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İleri, FOX Tv’de…

Yozgat’ta tarafsız, doğru haberin merkezi İleri gazetesi, haberleriyle ulusal kanalların da dikkatini çekmeye devam ediyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 11:54
İleri, FOX Tv’de…

YOZGAT’ın ilk vasıflı, ofset günlük gazetesi İleri; doğru, tarafsız haberin merkezi olmanın ayrıcalığını da yaşıyor. İleri gazetesi, manşet haberleriyle ulusal kanalların da dikkatini çekmeye devam ediyor.
İleri gazetesinin 16 Kasım 2020 Pazartesi günü manşetten duyurduğu ‘O bir devlet adamı’ manşeti, FOX Tv’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında yayınlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de konuk olduğu programda İleri gazetesinin manşeti üzerinden gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürlerinden, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci-yazar Saygı Öztürk’e başsağlığı, eski Vali merhum Refik Arslan Öztürk’e de rahmet dilendi.

Son Güncelleme: 18.11.2020 12:46
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