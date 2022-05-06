il Genel Meclisi toplandı

Gündem maddelerinde yer alan konuların görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararların tamamı oy birliği ile alındı. İlk gündem maddesinde yer alan İl Özel İdaresi 2021 yılı gelir gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesap cetvelinin İl Genel Meclisinde konuşularak karara bağlanması yönündeki teklif Plan Bütçe komisyonuna incelenmesi için havale edildi. Bir diğer gündem maddesinde ise Yozgat’ın Çekerek ilçesine bu yılın yatırım programında yer alan 1’inci kat asfalt kaplama projesi için 650 bin lira ödenekten 224 bin lirasının aynı ilçeye bağlı Başalan köyü içme suyu yapım, bakım ve onarım projesinde, 312 bin 400 lirasının Çeltek ve Ekizce köyleri arasında 2’inci kat asfalt kaplama projesine ve 113 bin 600 lirasının ise cari giderlerinde edilmek üzere ödenek tahsis değeşikliği yapılması oy birliği ile kabul edildi. Son gündem maddesinde yer alan İl Özel İdaresi Norm kadro standartlarına uygun olarak hazırlanan sürekli işçi kadro cetvelindeki belirtilen kadroların ihdası görüşülerek 3 kişi olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.