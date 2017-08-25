ikincisi yapılacak

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2017 yılı Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat'ta gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arlan ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada ilkini Mayıs ayında gerçekleştirdikleri Yozgatlı İşadamları Zirvesi'nin ikincisini de Yozgat Valiliği öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı olarak 8-9-10 Eylül tarihlerinde düzenleyeceklerini söyledi. Vali Yurtnaç,"Yozgat dışında yaşayan yaklaşık 100'e yakın iş adamını misafir edeceğiz. İş adamlarımıza organize sanayi bölgesi, havaalanı, hızlı tren gibi yeni artılarıyla Yozgat yatırım ortamının tanıtımını yapıp, orta ve uzun vadede iş adamlarımızın yatırım yapması için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Bölge olarak tarımdan elde edilen katma değeri artırmak adına ORAN Kalkınma Ajansı'nın çeşitli çalışmalar yaptığını vurgulayan Vali Yurtnaç,"Tıbbi aromatik bitkilerin çiftçiyle tanıştırılması adına yürütülen çalışmaların başında Çayıralan ilçesinde lavanta, Akdağmadeni ilçesinde de salep ekimi gelmektedir. Çayıralan'da ilk yıl hasatları alınmış olup buğdaya göre 10 kat daha değerli olacak şekilde çiftçilerimiz gelir elde etme imkanına sahip olmuşlardır. Akdağmadeni'nde ise salep tarlada kültüre alınarak çiftçilerimizin tarımsal faaliyet olarak ekim ve hasat çalışmaların yapmaları sağlanmıştır. Yine aynı şekilde Sivas Suşehri ilçesinde limonotu, Kayseri Akkışla ve Özvatan gibi 5 ilçesinde ise karabaşotu, civan perçem gibi bitkilerin dikimi yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Vali Yurtnaç'ın açıklamalarının ardından ise toplantı basın mensuplarına kapalı bir şekilde devam etti.

