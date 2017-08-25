Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109342
ALTIN
144.242
DOLAR
3.4851
STERLİN
4.4653
EURO
4.1056

ikincisi yapılacak

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgatlı İş adamları Zirvesi'nin ikincisini 8-9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi. 

ikincisi yapılacak

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgatlı İş adamları Zirvesi'nin ikincisini 8-9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi. 

25 Ağustos 2017 Cuma 07:00
53 Okunma
ikincisi yapılacak

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2017 yılı Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat'ta gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arlan ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada ilkini Mayıs ayında gerçekleştirdikleri Yozgatlı İşadamları Zirvesi'nin ikincisini de Yozgat Valiliği öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı olarak 8-9-10 Eylül tarihlerinde düzenleyeceklerini söyledi. Vali Yurtnaç,"Yozgat dışında yaşayan yaklaşık 100'e yakın iş adamını misafir edeceğiz. İş adamlarımıza organize sanayi bölgesi, havaalanı, hızlı tren gibi yeni artılarıyla Yozgat yatırım ortamının tanıtımını yapıp, orta ve uzun vadede iş adamlarımızın yatırım yapması için çaba sarf edeceğiz" dedi.
Bölge olarak tarımdan elde edilen katma değeri artırmak adına ORAN Kalkınma Ajansı'nın çeşitli çalışmalar yaptığını vurgulayan Vali Yurtnaç,"Tıbbi aromatik bitkilerin çiftçiyle tanıştırılması adına yürütülen çalışmaların başında Çayıralan ilçesinde lavanta, Akdağmadeni ilçesinde de salep ekimi gelmektedir. Çayıralan'da ilk yıl hasatları alınmış olup buğdaya göre 10 kat daha değerli olacak şekilde çiftçilerimiz gelir elde etme imkanına sahip olmuşlardır. Akdağmadeni'nde ise salep tarlada kültüre alınarak çiftçilerimizin tarımsal faaliyet olarak ekim ve hasat çalışmaların yapmaları sağlanmıştır. Yine aynı şekilde Sivas Suşehri ilçesinde limonotu, Kayseri Akkışla ve Özvatan gibi 5 ilçesinde ise karabaşotu, civan perçem gibi bitkilerin dikimi yapılmıştır" şeklinde konuştu.
Vali Yurtnaç'ın açıklamalarının ardından ise toplantı basın mensuplarına kapalı bir şekilde devam etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bacanlı’ya yeni görev
Bacanlı’ya yeni görev
Elektrikler çöpten!
Elektrikler çöpten!
Çiftçiye emanet!
Çiftçiye emanet!
Yıldırım teşekkür etti
Yıldırım teşekkür etti
Karnındaki 7 aylık bebeğiyle öldü
Karnındaki 7 aylık bebeğiyle öldü
‘Belediye ne yapıyor?’
‘Belediye ne yapıyor?’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim