İki mutluluğu yaşıyoruz

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajında, ‘101. yıldönümüne ulaştığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve kutsal günümüz Kadir Gecemiz aynı gün ve geceye denk geldi. Bu yıl dünya genelinde yaşanan COVİD-19 korona pandemisi yüzünden bu özel günlerimizi evlerimizde geçireceğiz’’ dedi.

Sedef, geçmişini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu nesilden nesile aktarmayı başaran milletlerin tarihin sonuna kadar var olmayı başaracak olan milletler olduğuna dikkat çekti. Sedef, mesajında şu görüşlere yer verdi:

‘’Bundan dolayıdır ki, Türkler, tarihin bilinen ilk zamanlarından beri millet olarak vardır ve kıyamete kadar da varlığını koruyacaktır.

Türk Milleti, binlerce yıla dayanan tarihi boyunca pek çok büyük medeniyetler inşa etmesinin, zaferlerle, başarılarla dolu bir hayat sürmesinin yanı sıra çok büyük sıkıntılarla ve hatta varlıkla yokluk arasında gidip gelmelerle de karşı karşıya kalmıştır.

Ama Aziz Milletimiz, böylesine zor ve sıkıntılı anları adeta küllerinden yeniden doğan bir millet gibi aşmasını bilmiş ve büyük, güçlü bir devlet olmayı başarmıştır. Bu günlerde yaşadığımız salgın tehlikesini de el birliğiyle, kurallara riayet ederek hep birlikte atlatacağız.

19 Mayıs 1919 Türk Milletinin yeniden doğuşunun başlangıcı olan bir gündür ve bizler için çok büyük bir anlam ve öneme sahiptir.

Türklük gurur ve şuuru ile dolu, ahlâklı ve erdemli, ülkesine ve ailesine karşı sorumluluklarının farkında olan; Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak bilgi, beceri ve donanımıyla, insan sevgisine sahip gençliğimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk ve engel yoktur.

Gençlerimizin ufku açık, gelecekten beklentisi olan ama bunlardan daha da önemlisi bütün beklentilerini hayata geçirebilecek güce ve inanca sahip insanlar olarak yetişmelerinde ailelere de büyük görevler düşmektedir.

İçinde yaşadığı topluma karşı sorumlu ve saygılı, hayatla irtibatları kuvvetli, geleceğe ilişkin beklentileri büyük, geniş ufuklu bir gençlik için büyük bir atılım içerisinde olmamız vazgeçilmezdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, "Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdanî emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız" sözüyle gençliğe olan güvenini, "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle de beklentilerini dile getirmiştir.

İnanıyoruz ki, fırsat buldukları ölçüde ve kendilerine olan toplumsal güveni farkettikleri takdirde, bizim gençliğimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

Türkiye’mizin ve insanlarımızın layık oldukları mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuşmamız da gençliğimizle olacaktır.

Bu düşüncelerle, Büyük Atatürk’ün, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda, kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün yıldönümünde, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 23 Nisan’da yaptığımız gibi tüm hemşerilerimizi Cumhuriyetimizin önemli bir günü olan 19 Mayıs akşamı saat 19:19’da balkonlarda bayraklar ellerimizde evlatlarımız eşlerimiz yanımızda hep birlikte bu özel günü kutlamaya davet ediyorum.

Aynı günün gecesine denk gelen Kadir Gecesi ise tüm müminlerin kalplerinin, gönüllerinin coştuğu, yaratana açılan ellerin boş dönmediği, tövbelerin, duaların kabul edildiği müstesna bir gecedir.

Mükâfatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, kendimize dönerek tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığımızı yüce yaratıcımızın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yineleme, aramızdaki sevgi ve bağışlamasının hepimizi kucaklaması için bu yolda yeni adımlar atma zamanıdır.

Bu vesile ile Tüm Yozgatlı hemşerilerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum.’’