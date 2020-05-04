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İhtiyaçlar karşılanıyor…

Çandır Müftülüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımını sürdürüyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:50
İhtiyaçlar karşılanıyor…

ÇANDIN İlçe Müftülüğü, ilçe merkezi ve bağlı köylerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı faaliyetlerini sürdürüyor. Bir taraftan oluşturulan Vefa Destek Gurubu içerisinde yer alıp, evlerinden çıkamayan ailelerin isteklerini, taleplerini yerine getiren din görevlileri, diğer taraftan da ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Çandır İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Çandır Şubesi ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı. Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli personel vasıtasıyla 20 aileye daha gıda yardımında bulunuldu. Yardımların devam edeceği bildirildi.

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İhtiyaçlar Karşılanıyor…
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