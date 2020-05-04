İhtiyaç sahiplerine yardım

BİRLİK Vakfı Yozgat Şubesi tarafından 'Birlikte Güçlüyüz' isimli sosyal yardımlaşma ve dayanışma etkinliği devam ediyor. Birlik Vakfı Yozgat İl Şube Başkanı Doç. Dr. Fahri Seker, ‘’Ramazan ayının gelişi ile birlik ve beraberliğin üst düzey yaşandığı bugünlerde bizde Genç Birlik Teşkilâtımızla vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz’’ dedi.

Seker, şu an itibariyle 23 ailenin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını bildirdi. Seker, ‘’Mahalle Muhtarlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Genç Birlik Başkanımız Muhammed Emin Yurdusever ve ekibi Sahada önümüzdeki günlerde faaliyetlerine devam edecekler’’ diye konuştu.