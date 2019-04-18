İhtiyaç sahipleri için kermes

Merkez Ortaokulu Fuaye salonunda açılan kermese öğrenciler yoğun ilgi gösterirken kermesten elde edilecek olan gelirin ise ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla kullanılacağı bildirildi. Öğrenci velilerinin evlerinde hazırladıkları pastalar, börekler, yaş pastalar, kurabiyeler, sarmalar, tatlılar açılan stantlar ile satışa sunuldu. Merkez Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından saçılan kermese Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de eşi ile birlikte katıldı. Kermesin ilk siftahını yapan Köse, Merkez Ortaokulu Okul Aile Birliği’nin böyle bir etkinlik yapmasının çok güzel bir şey olduğunu söyledi.

Kermese katılan Yozgat’ın çiçeği burnunda Belediye Başkanı Celal Köseye’ye öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Kermesin yapıldığı salona girdikten sonra biranda etrafını çeviren öğrenciler ve veliler Celal Köse ile fotoğraf çektirebilmek için adeta yarışa girdiler.