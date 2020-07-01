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Yozgat
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ihracatımız artmaya devam ediyor

Yozgat'ta Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 36, ithalat yüzde 61,5 arttı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:06
ihracatımız artmaya devam ediyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar düştü. İthalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 36 artarak 1 milyon 774 bin dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 61,5 artarak 1 milyon 840 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 80,9, ithalat yüzde 121,9 arttı.

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Ihracatımız Artmaya Devam Ediyor
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