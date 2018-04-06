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İHH projesi destek gördü  

YOZGAT İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi kapsamında Büyük Sinemada proje değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

İHH projesi destek gördü  

YOZGAT İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi kapsamında Büyük Sinemada proje değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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İHH projesi destek gördü  

İHH Yozgat Şubesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yozgat Müftülüğü ve Eğitim Bir Sen ortaklığında, Türkiye ve dünyanın bir başka ülkesinde, annesini-babasını kaybetmiş çocuklara yardım ediliyor. Büyük Sinema’da gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar ve faaliyetlerin yanı sıra, proje sonucunda elde edilen destekler açıklandı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İHH İl Temsilcisi Şahin Çarkçı ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

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