Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117573
ALTIN
161.691
DOLAR
3.7836
STERLİN
5.2894
EURO
4.6588

İHH desteği

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Yozgat İl Başkanlığı, Arakanlılara gıda yardımında bulundu.

İHH desteği

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Yozgat İl Başkanlığı, Arakanlılara gıda yardımında bulundu.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
14 Okunma
İHH desteği

İHH Yozgat Şube Başkanı Şahin Çarkcı, beraberinde bir heyet ile mazlum ülkesi Arakan’a giderek yaşam mücadelesi veren bir milyon 200 bin kişinin barındığı kampları ziyaret etti.
Yozgat heyeti, gıda ve hijyen paketleri dağıtarak tüm dünyanın gözü önünde açlık ve sefalet içindeki Arakanlılara destek oldu.
İHH Başkanı Şahin Çarkçı, “Dünya bize, biz ise birbirimize emanet edildik. Dünyanın neresinde olursa olsun İHH olarak her zaman mazlumların, Müslümanların yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kosgeb programları anlatıldı
Kosgeb programları anlatıldı
İmzalı uyarı
İmzalı uyarı
Kurum ziyaretleri sürüyor
Kurum ziyaretleri sürüyor
EGO şoförleri Yozgat'ta
EGO şoförleri Yozgat'ta
Kaz’a bilimsel bakış
Kaz’a bilimsel bakış
TADIMIZI KAÇIRDILAR!
TADIMIZI KAÇIRDILAR!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim