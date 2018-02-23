İHH desteği

İHH Yozgat Şube Başkanı Şahin Çarkcı, beraberinde bir heyet ile mazlum ülkesi Arakan’a giderek yaşam mücadelesi veren bir milyon 200 bin kişinin barındığı kampları ziyaret etti.

Yozgat heyeti, gıda ve hijyen paketleri dağıtarak tüm dünyanın gözü önünde açlık ve sefalet içindeki Arakanlılara destek oldu.

İHH Başkanı Şahin Çarkçı, “Dünya bize, biz ise birbirimize emanet edildik. Dünyanın neresinde olursa olsun İHH olarak her zaman mazlumların, Müslümanların yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.