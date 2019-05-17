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İhbar hattı kurdular

Sorgun Belediyesi, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı iletebilmeleri için WhatsApp ihbar hattı kurdu.

İhbar hattı kurdular

Sorgun Belediyesi, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı iletebilmeleri için WhatsApp ihbar hattı kurdu.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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İhbar hattı kurdular

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama sayesinde vatandaşlar ile günün 24 saati daha hızlı ve daha kolay iletişim kurarak, onlara çözüm sunmak istediklerini ifade etti.

WhatsApp ihbar hattı ile belediyede yeni bir dönemin başladığını ifade eden Ekinci, "WhatsApp uygulaması ile vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini haftanın 7 günü 24 saat görsel veya yazılı mesajlarla 0 552 086 66 66 numaralı telefon hattına iletebilecek. Vatandaşlar isteklerini fotoğraf ve video çekerek veya yazı yazarak uygulama üzerinden gönderebilecek. Gelen mesajlar, ilgili müdürlüklere iletilerek aynı hat üzerinden cevaplanacak ve gerekli çalışma başlatılacak." dedi.

Başkan Ekinci, Sorgun'un geleceğini hep birlikte inşa etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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