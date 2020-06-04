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Sorgun Belediyesi, ilçe merkezinde gelişigüzel atılan atıkların kirliliğe neden olduğunu belirterek, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

04 Haziran 2020 Perşembe 23:36
İhbar edin!

SORGUN Belediyesi, ilçe merkezinde gelişigüzel atılan atıklarla ilgili çalışma yaptı, vatandaşlardan da duyarlı olmalarını istedi. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçe merkezinde çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında mahalle aralarına, boş arazilere atılmış olan hafriyat ve moloz yığınlarını temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Başkan Ekinci, ‘’Hafriyat atıkları olan vatandaşlarımızın belediyemizi arayarak moloz yığınlarının alınmasını talep etmelerini ve boş alanlara gelişi güzel bırakmamalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki bu atıklar görüntü kirliği ile birlikte insan sağlığına da tehlike oluşturuyor. Temiz bir çevre hepimizin hakkı. Vatandaşlarımız talep ve şikayetleri için 444 66 00 nolu Çağrı Merkezimize başvuruda bulunabilirler’’ dedi. 

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