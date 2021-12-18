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iHALESi YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Projesinin ihalesinin ay sonuna kadar sonuçlandırılacağı belirtti, çalışmaların 4 yıl içerisinde tamamlanıp ulaşıma açılacağını söyledi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:09
iHALESi YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Projesi’nin uzunluğunun 142 kilometre, saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapılacağını söyledi. Karaismailoğlu, ‘’Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz hızlı tren ihale işlemlerine başladık, bu ay içinde sonuçlandırıyoruz. Projemizi, 4 yılda tamamlamayı hedefimize koyduk’’ dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Projesi’yle ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda saha incelemesinde bulunduklarını, Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi YHT Gar Tramvay Hattının ilk ray kaynak törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Projesi’nin uzunluğunun 142 kilometre, saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapılacağına dikkati çekti. Karaismailoğlu, ‘’Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz, 3 bin 280 metre olacak. Hızlı Tren Demiryolu hattımızda, toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü; 20 üstgeçit ve 116 altgeçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz hızlı tren ihale işlemlerine başladık, bu ay içinde sonuçlandırıyoruz. Projemizi, 4 yılda tamamlamayı hedefimize koyduk. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu hattımızın devreye girmesiyle birlikte; Yerköy-Kayseri arasındaki hat, 170 kilometreden 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten, 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında, Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif olacak. Hattın devreye girmesiyle; mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Bu hat ile Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı-Himmetdede-Boğazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak’’ diye konuştu. (Haber Merkezi)

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