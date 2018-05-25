İftarda buluştular

Yozgat’ta ticari araç sürücülerine 2013 yılından bu yana hizmet sunan Beta SRC Eğitim Merkezi iftar sofrasıyla eğitimcileri ve STK temsilcilerini bir araya getirdi. İftar yemeğine Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ziya Saydam, Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, daire müdürleri ve sürücü kursu temsilcileri katıldı. Yozgat’ın tek yetkili Src kurumu olan Beta Src’nin geleneksel iftar sofrasında bir araya geldiklerini aktaran işletme sahibi Mehmet Korkmaz, “Katılım gösteren tüm isimlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.