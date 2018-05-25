Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

İftarda buluştular

YOZGAT’ta faaliyet gösteren özel eğitim kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Beta SRC tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftarda buluştular

YOZGAT’ta faaliyet gösteren özel eğitim kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Beta SRC tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
89 Okunma
İftarda buluştular

Yozgat’ta ticari araç sürücülerine 2013 yılından bu yana hizmet sunan Beta SRC Eğitim Merkezi iftar sofrasıyla eğitimcileri ve STK temsilcilerini bir araya getirdi. İftar yemeğine Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ziya Saydam, Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, daire müdürleri ve sürücü kursu temsilcileri katıldı. Yozgat’ın tek yetkili Src kurumu olan Beta Src’nin geleneksel iftar sofrasında bir araya geldiklerini aktaran işletme sahibi Mehmet Korkmaz, “Katılım gösteren tüm isimlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KAMULAŞTIRILIYOR
KAMULAŞTIRILIYOR
DSİ, ıslah ediyor
DSİ, ıslah ediyor
Barajlar suyla buluştu
Barajlar suyla buluştu
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
D8 Konuşuldu
D8 Konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim