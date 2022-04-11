iftarda buluştular

SMMM Odasına kayıtlı Serbest Muhasebecilerin ve Mali Müşavirlerin katılımıyla gerçekleşen iftar programı göz doldurdu. Pandemi döneminde yasaklardan dolayı toplu organizasyonların yapılmadığını belirten Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, “Bilindiği üzere ülke olarak oldukça zorlu bir durum geçirdik. Pandemi dönemi dolayısıyla toplu organizasyonlar yasaklandı. Bu nedenle bizlerinde geleneksel hale gelen iftar programlarımıza 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Ama şükürler olsun ki bugün burada hep beraberiz. Ramazan ayı, sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Dayanışma, yardımlaşma ve birlikte olmak ve fikir almak, insanı asla yolda bırakmaz. Bizler aynı görevi yapıyoruz, aynı sorunları yaşıyoruz. Bu yüzden dayanışmaya önem vermemiz gerekmektedir” dedi. Programın sonunda 25 ve üzeri yıldır meslekte görev yapan üyelere plaket taktim edildi.