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İcazet Merasimi Yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı Köyünde Kur’an Kursu öğrencileri için İcazet Merasimi düzenlendi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:03
İcazet Merasimi Yapıldı

Yozgat'ta eğitim başta olmak üzere çok sayıda hayır hizmeti yapan İş Adamı Bilal Şahin tarafından Gedikhasanlı Köyünde bulunan merhum Kutbu Cihan Mehmet Şakir Efendi Yatılı Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi tamamlandı. Eeğitimlerini tamamlayan hafızlar için İcazet Merasimi düzenlendi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat Müftüsü Ali Gülden, İş İnsanı Bilal Şahin’in de katıldığı İcazet Töreninde, Kur’an-ı Kerim’in  hâfızın hayatı olduğuna vurgu yapıldı. Başkan Ekinci, ‘’Bu şiar üzerine kendileri gibi daha nice hafızlar yetiştirmeyi ve son nefeslerine kadar muhafaza etmeyi nasip etsin Cenab-ı Allah. Bu şerefe nail olan çocuklarımızı ve onlara bu yolda destek olan ailelerini kutluyorum’’ dedi.

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İcazet Merasimi Yapıldı
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