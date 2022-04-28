Huzurlu iftar

Düzenlenen iftar programında Kaymakam Samet Serin, jandarma personeli ile bir araya geldi. Yemeğin ardından jandarma personeli ile sohbet eden Serin, halkın güvenliği için gece gündüz büyük özveri ile görevlerini yerine getiren Jandarma Komutanlığı personelleriyle iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Huzur ve asayişi sağlamak adına 24 saat görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek, “Kutsal bir görevi kahramanca ve fedakarca yerine getiriyorsunuz. Böyle kutsal bir vazifeyi icra eden siz askerlerimizle iftar açmak ayrı bir huzur verdi. Allah ekmeğimize suyumuza göz dikenlere fırsat vermesin. Ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmayı temenni ediyor yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum” dedi.