Huzurlu arabaşı

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey ve akademisyen eşlerinden oluşan bayanların her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Alparslan Türkeş Huzur Evi ziyaretinin bu ay ki bölümü sıcak görüntülere sahne oldu.

Bayan Karacabey ve beraberindeki bayanları bir kez daha karşılarında görmekten mutluluk duyan huzur evi sakinleri; “Sizleri huzur evinin annesi olarak seçtik, her ay gelip bizleri mutlu ediyorsunuz. Allah razı olsun” diyerek yaşadıkları duygu yoğunluğunu dile getirdiler.

Samimi diyalogların yaşandığı ziyaret yöresel lezzet olan arabaşı ikramı ile devam etti. Arabaşı hamurunu tavuk etinden yapılmış özel çorba ile birleştirip içen huzur evi sakinleri alıştıkları lezzeti uzun bir aradan sonra yeniden tatmanın mutluluğunu yaşadı.

Beyza Karacabey, her ay düzenli olarak huzur evini ziyaret edip, hatırlarını sordukları huzur evi sakinlerinin bu ay ki ziyarette arabaşı sofrasında buluşmak istediğini söyledi.