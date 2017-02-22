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Huzurlu arabaşı

22 Şubat 2017 Çarşamba 05:51
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Yozgat’ta akademisyen eşlerinin huzur evi ziyareti bu ay da renkli görüntülere sahne oldu. Huzur evi ziyareti yöresel kış lezzetlerinden olan arabaşı ikramı ile renklendi.

Huzurlu arabaşı
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey ve akademisyen eşlerinden oluşan bayanların her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Alparslan Türkeş Huzur Evi ziyaretinin bu ay ki bölümü sıcak görüntülere sahne oldu. 
Bayan Karacabey ve beraberindeki bayanları bir kez daha karşılarında görmekten mutluluk duyan huzur evi sakinleri; “Sizleri huzur evinin annesi olarak seçtik, her ay gelip bizleri mutlu ediyorsunuz. Allah razı olsun” diyerek yaşadıkları duygu yoğunluğunu dile getirdiler. 
Samimi diyalogların yaşandığı ziyaret yöresel lezzet olan arabaşı ikramı ile devam etti. Arabaşı hamurunu tavuk etinden yapılmış özel çorba ile birleştirip içen huzur evi sakinleri alıştıkları lezzeti uzun bir aradan sonra yeniden tatmanın mutluluğunu yaşadı. 
Beyza Karacabey, her ay düzenli olarak huzur evini ziyaret edip, hatırlarını sordukları huzur evi sakinlerinin bu ay ki ziyarette arabaşı sofrasında buluşmak istediğini söyledi. 
“Teyzelerimiz özellikle arabaşı istedi özlemişler. Öyle olunca biz de müdür beye sorarak sağlık problemleri var dokunur mu dokunmaz mı diye bu ay da arabaşı yapalım dedik” diyen Karacabey; “Arabaşını seviyorlar. Çok mutlu oluyor, zevk alıyorlar. Ondan dolayı arabaşı yapalım dedik. Onları mutlu görmek bizi de mutlu etti. Her ay geldiğimizde değişik ikramlarımız oluyordu. Yozgat’a özel olan arabaşısını ikram etmekte bulduk. Yozgat’ın arabaşısı da tadılsın, unutulmasın istiyoruz. Huzur evindeki teyzelerimiz amcalarımız da istediler yapıldı. Bu tür ziyaretler sağlığımız el verdiği müddetçe devam edecek” diye konuştu. 

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