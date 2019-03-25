Huzurevi ziyareti

Yaşlılara karanfil takdim eden jandarma ekipleri, bir süre sohbet edip, çeşitli ikramlarda bulundu, birlikte yemek yedi. Ziyaretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden huzurevi sakinlerinden Yusuf Yaşar, jandarmanın hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Yaşlılar Haftası dolayısıyla kendilerini ziyarete gelmelerinden dolayı da çok mutlu olduklarını dile getiren Yaşar, "Sağ olsunlar bizimle yakından ilgileniyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. İkbal İzci de jandarma ekiplerinin ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizi bu günümüzde yalnız bırakmadıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.