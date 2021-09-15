Huzurevi ziyareti

Esenli Bilal Şahin Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelen Neşeli, ‘’Bizler için değerli olan büyüklerimizin hayatlarını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için ellimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi. Neşeli, büyüklerin yaşantılarındaki tecrübelerinin kendilerine yol gösterdiğini bildiklerini, kendilerine ışık tutması için tecrübelerini dinlemeye, tavsiyelerini almaya devam edeceklerini aktardı. Neşeli, ‘’Sık ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Onların hakkını ödeyemeyiz. Kendilerinden sadece hayır dualarını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.